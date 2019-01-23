Свитолина останется на седьмом месте в рейтинге WTA

Новости спорта: Элина Свитолина сумела защитить свои рейтинговые очки в Мельбурне.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина остается на седьмом месте рейтинга WTA по итогам Открытого чемпионата Австралии.

Дойдя до четвертьфинала, Элина защитила свои очки в рейтинге, повторив прошлогоднее достижение.

По итогам турнира Свитолина обойдет Каролин Возняцки, но пропустит вперед себя Каролину Плишкову, оставшись на седьмом месте.

На данный момент борьбу за звание первой ракетки мира по итогам Australian Open продолжают вести Наоми Осака, Петра Квитова и Каролина Плишкова.

Сохранит свою позицию и вторая ракетка Украины – Леся Цуренко, которая проиграла во втором раунде АО, но осталась на 24-й строчке рейтинга.

Даяна Ястремская, уступившая в Австралии Серене Уильямс, установит личный рекорд и станет 48-й в мире.