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Надаль рассказал о подготовке к предстоящей свадьбе

Надаль рассказал о подготовке к предстоящей свадьбе
12:16 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Вторая ракетка мира прокомментировал слухи о своей свадьбе.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался комментировать информацию о предстоящей свадьбе со своей девушкой Хиской Марией Перелло.

"Вам интересно, женюсь ли я? Я понимаю, что вы просто выполняете свою работу, но сейчас я ничего не скажу. Меня беспокоит повышенный интерес к свадьбе. Я никогда не сообщал об этом и не собираюсь говорить сейчас", - сказал Надаль, обращаясь к журналисту издания Diario Mallorca.

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Недавно Рафа заявил, что хотел бы создать семью после завершения карьеры.

Ранее сообщалось, что свадьба Надаля и Перелло состоится осенью 2019 года на родине теннисиста - испанском острове Мальорка.

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Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Новости тенниса.
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