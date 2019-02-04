Надаль рассказал о подготовке к предстоящей свадьбе

Новости спорта: Вторая ракетка мира прокомментировал слухи о своей свадьбе.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль отказался комментировать информацию о предстоящей свадьбе со своей девушкой Хиской Марией Перелло.

"Вам интересно, женюсь ли я? Я понимаю, что вы просто выполняете свою работу, но сейчас я ничего не скажу. Меня беспокоит повышенный интерес к свадьбе. Я никогда не сообщал об этом и не собираюсь говорить сейчас", - сказал Надаль, обращаясь к журналисту издания Diario Mallorca.

Недавно Рафа заявил, что хотел бы создать семью после завершения карьеры.

Ранее сообщалось, что свадьба Надаля и Перелло состоится осенью 2019 года на родине теннисиста - испанском острове Мальорка.