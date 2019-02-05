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Ястремская: Серена Уильямс - не мой кумир, но она - легенда тенниса

Ястремская: Серена Уильямс - не мой кумир, но она - легенда тенниса
06:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: После победы в Таиланде Даяна Ястремская рассказала о своем стиле и кумирах.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о своём игровом стиле.

«Я бы не сказала, что Серена Уильямс является моим кумиром, но она — легенда тенниса. Я играла против неё на Открытом чемпионате Австралии, и мне ещё есть чему поучиться. Тем не менее каждый из нас — индивидуальность, поэтому я пытаюсь быть собой, а не пытаться быть похожим на своего кумира.

С самого детства я сильно била по мячу, потому что я сильная. Это мой стиль, и это то, что я пытаюсь всегда улучшать. Я могу играть разнообразно, но именно атакующий теннис для меня наиболее комфортен.

Ястремская назвала главную цель 2019 года

К примеру, Наоми Осака — это мощная теннисистка, но она также и умна. Она может быть агрессивной, но в то же время оставаться очень спокойной. Я вижу в ней много достойных качеств. Так что если агрессивная игра тебе нравится, то ты и дальше будешь придерживаться её. Но не все могут это делать, потому что всё зависит от стиля каждого игрока», — цитирует Ястремскую The Nation.

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АТР, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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