Халеп определилась с новым тренером

Новости спорта: Тьерри ван Климпутом помогал румынке на Australian Open.

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп определилась с тренером, который должен помочь ей вернуться на вершину. По информации пресс-службы WTA румынка начала сотрудничество с экс-тренером Давида Гоффена Тьерри ван Климпутом.

Источник отмечает, что бельгиец работал с Халеп еще на Australian Open, но официально в команду Симоны вошел только сейчас. На следующей неделе Халеп должна принять участие в турнире в Дохе уже под руководством нового специалиста.

Последним тренером Симоны Халеп был Даррен Кэхилл. Они работали вместе на протяжении четырех лет. За это время румынская теннисистка вышла на первое место в рейтинге WTA и выиграла Roland Garros.