Киченок поделилась ожиданиями от матчей Кубка Федерации

Новости спорта: Украинская теннисистка прокомментировала предстоящий турнир.

Надежда Киченок поделилась ожиданиями от предстоящих матчей Кубка Федерации в Польше:

«Самое сложное это интенсивность турнира. Каждый день, начиная со среды (6 февраля – прим.), у нас будет по три матча. Это практически целый день мы на кортах, то есть четыре полных игровых дня. И это, можно сказать, получается турнир на выносливость.

Конечно, мы говорили Марте Костюк и Даяне Ястремской, что зональный турнир – сложный психологически и физически. Турнир на износ. Поэтому мы пытаемся подсказать, настроить, как можем.

Со всеми девочками разыгрываем варианты пары и со всеми, в принципе, мы можем хорошо играть. Оптимального варианта, как такого, нет – со всеми наигрываем. Посмотрим, кто будет лучше готов, кто в одиночном матче меньше устанет, у кого будут силы.

В первый день мы играем против Швеции, и у них есть хорошая и одиночница, и парница – их первый номер Йоханна Ларссон. Я с ней часто играла. Она и с Кики Бертенс хорошо выступала, они и Сингапур играли (Итоговый турнир – прим.) вместе. Были неплохие результаты. Не видела у них вторую девочку – Ребекку Петерсон. Вместе они, в принципе, очень серьезная пара.

Не знаю, как насчет сыгранности. Есть у всех какой-то период времени потренироваться, поэтому на них надо настраиваться серьезно. У Болгарии и Эстонии пара будет более проблемная – у них нет сильных парниц. Но FedCup – это особенный турнир, где девочки показывают нереальный теннис. Поэтому даже на не серьезных парниц надо настраиваться очень серьезно", - сообщила Киченок.

Напомним, ранее капитан сборной Украины рассказал о Кубке Федерации.