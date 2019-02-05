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Парень Свитолиной удачно стартовал на турнире в Софии

Парень Свитолиной удачно стартовал на турнире в Софии
21:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Монфис уверенно прошёл Троицки на старте соревнований в Софии.

В первом круге турнира в Софии (Болгария) французский теннисист Гаэль Монфис, посеянный под седьмым номером, нанёс поражение сербу Виктору Троицки (WC) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час.

32-летний уроженец Парижа выполнил 9 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из двух возможных. Троицки 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

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За выход в четвертьфинал Монфис поборется либо с Ласло Джере из Сербии, либо с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным.

Действующим победителем соревнований в Софии является боснийский теннисист Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша оказался сильнее представителя Румынии Мариуша Копила.

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АТР, Гаэль Монфис, Теннис, Новости тенниса.
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