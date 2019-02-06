Теннис: Козлова назвала самого сложного соперника для сборной

Новости спорта: Украинская теннисистка - о соперниках по Кубку Федерации.

На этой неделе сборной Украины предстоит провести матчи Кубка Федерации против Эстонии, Швеции и Болгарии.

Катерина Козлова поделилась мнением о том, кого считает самым сложным соперником:

"Самая сложная команда? Думаю, Швеция. Она самая ровная по составу. Безусловно, надо настраиваться на каждую команду, но если брать по рейтингу, то, конечно же, Швеция. У них два первых номера (Йоханна Ларссон и Ребекка Петерсон - ред.), плюс девочка-парница. У них Ларссон и пару, и одиночку хорошо играет.

Напомним, что сборная Украины по теннису 6 февраля проведет свой первый поединок в рамках Кубка Федерации.