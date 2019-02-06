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Среда, 06.02.2019
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Ястремская претендует на престижную награду от WTA

Ястремская претендует на престижную награду от WTA
10:24 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Украинка вышла в третий круг Australian Open и выиграла турнир в Хуахине.

18-летняя украинка Даяна Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца» по версии WTA в январе.

Претендентки:

Даяна Ястремская, Украина – третий круг Australian Open (поражение от Серены Уильямс), четвертьфинал International в Хобарте, победа на International в Хуахине.

Даниэль Коллинз, США – полуфинал Australian Open (на турнире обыграла Каролин Гарсию и Анжелик Кербер).

Аманда Анисимова, США – четвертый круг Australian Open в 17 лет

Эшли Барти, Австралия – финал International в Сиднее, четвертьфинал Australian Open.

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Победитель определится 8 февраля после голосования болельщиков на официальном сайте WTA.

Также WTA назвала претенденток на звание «Игрок месяца»: Наоми Осака, Каролина Плишкова и Петра Квитова.

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Эшли Барти, Даяна Ястремская, Аманда Анисимова, Даниэль Коллинз.
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