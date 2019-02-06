Ястремская претендует на престижную награду от WTA

18-летняя украинка Даяна Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца» по версии WTA в январе.
Претендентки:
Даяна Ястремская, Украина – третий круг Australian Open (поражение от Серены Уильямс), четвертьфинал International в Хобарте, победа на International в Хуахине.
Даниэль Коллинз, США – полуфинал Australian Open (на турнире обыграла Каролин Гарсию и Анжелик Кербер).
Аманда Анисимова, США – четвертый круг Australian Open в 17 лет
Эшли Барти, Австралия – финал International в Сиднее, четвертьфинал Australian Open.
Победитель определится 8 февраля после голосования болельщиков на официальном сайте WTA.
Также WTA назвала претенденток на звание «Игрок месяца»: Наоми Осака, Каролина Плишкова и Петра Квитова.