Ястремская претендует на престижную награду от WTA

Новости спорта: Украинка вышла в третий круг Australian Open и выиграла турнир в Хуахине.

18-летняя украинка Даяна Ястремская претендует на звание «Прорыв месяца» по версии WTA в январе.

Претендентки:

Даяна Ястремская, Украина – третий круг Australian Open (поражение от Серены Уильямс), четвертьфинал International в Хобарте, победа на International в Хуахине.

Даниэль Коллинз, США – полуфинал Australian Open (на турнире обыграла Каролин Гарсию и Анжелик Кербер).

Аманда Анисимова, США – четвертый круг Australian Open в 17 лет

Эшли Барти, Австралия – финал International в Сиднее, четвертьфинал Australian Open.

Победитель определится 8 февраля после голосования болельщиков на официальном сайте WTA.

Также WTA назвала претенденток на звание «Игрок месяца»: Наоми Осака, Каролина Плишкова и Петра Квитова.