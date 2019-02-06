Ястремская принесла победу Украине в первом матче Кубка федерации против Швеции

Новости спорта: Украинская теннисистка Даяна Ястремская легко расправилась с представительницей Швеции.

Украинка Даяна Ястремская добыла победу в первом матче противостояния против сборной Швеции на Кубке федерации. В двух сетах представительница Украины обыграла Юханну Ларссон.

Ключевым моментом в первом сете стала проигранная подача шведки при счете 2:1 в пользу Ястремской. Хотя под конец партии Даяна проиграла на своей подаче, уже на следующем розыгрыше соперницы она взяла у нее реванш.

А вот второй сет оказался для украинской теннисистки достаточно простым. Ястремская позволила сопернице взять лишь два гейма, хотя под конец снова проиграла одну из своих подач.

Кубок Федерации

Даяна Ястремская (Украина) — Йоханна Ларссон (Швеция) 2:0 (6:4, 6:2)

Следующую встречу в составе сборной Украины проведет Леся Цуренко, которая будет противостоять Ребекке Петерсон. В случае, если она добудет победу, Украина досрочно выиграет в противостоянии со шведками.