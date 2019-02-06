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Цуренко проиграла второй матч Украины против Швеции в Кубке федерации

Цуренко проиграла второй матч Украины против Швеции в Кубке федерации
13:44 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Швеция сравняла счет в матче против Украины в Кубке Федераций.

Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила во втором матче Кубка федерации шведке Ребекке Петерсон. После уверенной победы Даяны Ястремской в двух сетах, Цуренко не смогла взять ни одного у своей соперницы.

В первом сете украинка и вовсе провалилась. Цуренко проиграла все свои три подачи и в итоге уступила сопернице всухую.

Второй сет для Леси начинался более оптимистично: ей удалось взять две свои подачи. Однако при счете 2:3 в пользу Петерсон она снова проиграла свою подачу, после чего уступила еще два гейма, что решило исход игры.

Кубок федерации

Леся Цуренко (Украина) — Ребекка Петерсон (Швеция) 0:2 (0:6, 2:6)

Счет в противостоянии — 1:1

Ястремская принесла победу Украине в первом матче Кубка федерации против Швеции

Таким образом, решающим в противостоянии Украины и Швеции станет парный матч пары Надежды Киченок и Марты Костюк против тандема Мирьям Бьорклунд/Корнелия Листер.

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WTA, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса.
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