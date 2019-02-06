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Первая ракетка мира Осака пропустит турнир в Дохе

Первая ракетка мира Осака пропустит турнир в Дохе
23:55 Ср, 6 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: В Дохе сыграют украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Японская теннисистка Наоми Осака, которая выиграла два турнира Большого шлема (Grand Slam) подряд, сообщила, что не будет участвовать в турнире в Дохе (Катар) из-за болей в спине. Об этом сообщает NHK.

Соревнования, которые стартуют в понедельник, должны были стать первыми играми Осаки после ее победы в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в январе. «К сожалению, я вынуждена сняться с турнира в Дохе. Я ждала этого турнира и встречи со своими болельщиками. Желаю всем участникам отличной недели и надеюсь вернуться сюда в следующем году», - объяснила свое решение Осака.

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После турнира в Австралии Осака стала первой японской теннисисткой, которая возглавила рейтинг WTA и стала первой ракеткой мира.

Отметим, что в основной сетке турнира в Катаре заявлены лучшие теннисистки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко.

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Теннис, Новости тенниса, Наоми Осака.
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