Первая ракетка мира Осака пропустит турнир в Дохе

Новости спорта: В Дохе сыграют украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Японская теннисистка Наоми Осака, которая выиграла два турнира Большого шлема (Grand Slam) подряд, сообщила, что не будет участвовать в турнире в Дохе (Катар) из-за болей в спине. Об этом сообщает NHK.

Соревнования, которые стартуют в понедельник, должны были стать первыми играми Осаки после ее победы в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в январе. «К сожалению, я вынуждена сняться с турнира в Дохе. Я ждала этого турнира и встречи со своими болельщиками. Желаю всем участникам отличной недели и надеюсь вернуться сюда в следующем году», - объяснила свое решение Осака.

После турнира в Австралии Осака стала первой японской теннисисткой, которая возглавила рейтинг WTA и стала первой ракеткой мира.

Отметим, что в основной сетке турнира в Катаре заявлены лучшие теннисистки Украины Элина Свитолина и Леся Цуренко.