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Кубок Федерации. Костюк принесла Украине победу над Болгарией

Кубок Федерации. Костюк принесла Украине победу над Болгарией
13:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости спорта: Украина повела в счете в матче Кубка Федерации против Болгарии.

Женская национальная сборная Украины по теннису вышла вперед (1:0) в матчевой встрече против команды Болгарии в Первой группе (квартет В) Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, которая проходит в польском городе Зелена Гура.

В стартовом поединке Марта Костюк в двух сетах обыграла Изабеллу Шиникову - 7:5, 6:4.

Следующая игра пройдет при участии Екатерины Козловой и Виктории Томовой. Завершит украинско-болгарское противостояние парная встреча Надежда Киченок/Марта Костюк - Изабелла Шиникова/Виктория Томова.

Сборная Украины заняла 30 место в новом рейтинге ФИФА

8 февраля украинки сыграют против сборной Эстонии. Прибалтийки сегодня встречаются с теннисистками Швеции, которым сборная Украины накануне уступила со счетом 1:2.

Та команда, которая займет первое место в группе В, 9 февраля проведет матч против сборной, которая возглавит группу А (Польша, Россия, Дания).

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АТР, Кубок федерации, Теннис, Новости тенниса, Марта Костюк.
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