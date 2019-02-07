Кубок Федерации. Костюк принесла Украине победу над Болгарией

Женская национальная сборная Украины по теннису вышла вперед (1:0) в матчевой встрече против команды Болгарии в Первой группе (квартет В) Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, которая проходит в польском городе Зелена Гура.
В стартовом поединке Марта Костюк в двух сетах обыграла Изабеллу Шиникову - 7:5, 6:4.
Следующая игра пройдет при участии Екатерины Козловой и Виктории Томовой. Завершит украинско-болгарское противостояние парная встреча Надежда Киченок/Марта Костюк - Изабелла Шиникова/Виктория Томова.
8 февраля украинки сыграют против сборной Эстонии. Прибалтийки сегодня встречаются с теннисистками Швеции, которым сборная Украины накануне уступила со счетом 1:2.
Та команда, которая займет первое место в группе В, 9 февраля проведет матч против сборной, которая возглавит группу А (Польша, Россия, Дания).