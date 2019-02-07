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Теннис. Украина обыграла Болгарию в матче Кубка Федерации

Теннис. Украина обыграла Болгарию в матче Кубка Федерации
16:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФТУ

Новости спорта: Судьба украинской-болгарского противостояния решилась в матче парного разряда.

Женская сборная Украины по теннису нанесла поражение соперницам из Болгарии в матче командного турнира в квартете В Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации в польском городе Зелена Гура.

Счет встречи Украина - Болгария - 2:1.

Судьба украинской-болгарского противостояния решилась в поединке парного разряда, в котором Надежда Киченок и Марта Костюк переиграли в двух сетах дуэт Изабелла Шиникова - Виктория Томова - 6:0, 7:6 (7:0).

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Как сообщалось, встреча началась победой Марты Костюк над Изабеллой Шиниковой (7:5, 6:4). Во втором поединке Екатерина Козлова потерпела поражение от Виктории Томовой (3:6, 2:6).

 В другом матче квартета В теннисистки Эстонии встречаются с командой Швеции, которой сборная Украины накануне уступила со счетом 1:2.

8 февраля украинки сыграют против сборной Эстонии.

Та команда, которая займет первое место в группе В, 9 февраля проведет поединок против сборной, которая возглавит группу А (Польша, Россия, Дания).

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Кубок федерации, Теннис, Новости тенниса, Сборная Украины по теннису.
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