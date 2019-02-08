Осака примет участие в турнире в Майами

Новости спорта: Японская теннисистка Наоми Осака примет участие в престижном турнире WTA в США.

Официальный сайт WTA сообщил, что все лучшие 75 игроков рейтинга сыграют на турнире категории Premier в Майами (США), который состоится с 18 по 30 марта.

Действующей победительницей турнира является американка Слоан Стивенс. В финале прошлогоднего розыгрыша уроженка Флориды обыграла Елену Остапенко из Латвии — 7:6 (7:5), 6:1.

В Майами также выступит первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. Ранее стало известно, что 21-летняя спортсменка пропустит соревнования Qatar Total Open в Дохе из-за повреждения спины.

Напомним, Осака стала победительницей первого турнира «Большого шлема» в 2019 году — Australian Open. В решающем матче она в трёх сетах выиграла у чешки Петры Квитовой со счётом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.