Россия выиграла группу Кубка Федерации и может сыграть с Украиной

Новости спорта: На кону единственная путевка во Вторую мировую группу.

Дарья Касаткина принесла сборной России второе очко в матче подгруппы А группы 1 зоны Европа/Африка Кубка Федерации с командой Дании и обеспечила вторую победу российской команде в подгруппе A.

Касаткина в двух партиях обыграла Карен Баррицу со счётом 6:0, 6:4. Матч продолжался 1 час 17 минут. Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Баррицы 1 эйс, 1 ошибка на подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

Победа в матче с Данией гарантировала России выход в стыковой матч за право участия в плей-офф Мировой группы II. В субботу, 9 февраля, россиянки сыграют с победителем подгруппы B.

Плей-офф Мировой группы II состоится в середине апреля.