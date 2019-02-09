Федерер обозначил цели на текущий сезон

Новости спорта: Шестая ракетка мира делится задачами и целями на сезон.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пока не принял решение о выступлениях в следующем сезоне, обозначив главные цели в этом году. Слова Федерера приводит AFP.

"Еще слишком рано думать о следующем сезоне. В нынешнем сезоне моя главная цель – победа на Уимблдоне, конечно. Но и остальное имеет значение. Я готовлюсь к ближайшему турниру в Дубае. Моя карьера продолжается. Я все еще мотивирован и чувствую себя хорошо".

Напомним, что Стефанос Циципас обыграл Роджера Федерера в четвертом круге Australian Open (6:7, 7:5, 7:5, 7:6).