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Козлова и Костюк: Есть огорчение от итогового результата

Козлова и Костюк: Есть огорчение от итогового результата
22:54 Сб, 9 Февраль 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Украинские теннисистки – о захватывающем парном поединке против полячек.

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Марта Костюк прокомментировали обидное поражение в парном поединке против польских теннисисток.

«Конечно, мы расстроились из-за того, что проиграли, потому что был очень близкий и хороший матч. Но я думаю, что во втором и третьем сете мы получили большое удовольствие. Нас безумно поддерживали болельщики, мы очень благодарны им за это. Несмотря на поражение, на этой арене было очень приятно играть, полякам тоже вроде бы понравилось. Но, конечно же, есть огорчение от итогового результата».

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«Что сказал капитан после первого сета? Нам сказали расслабиться и играть в свое удовольствие. Играть активно с приема», – сказала Козлова.

«Сказали бить каждый мяч. В первой партии мы аккуратничали и пытались понять, что нужно делать. Нам очень мешала Росольская, и нужно было просто бить, ничего не придумывая», – подхватила Костюк.

«Так как Росольска парница, у нее отличная реакция и она знает, куда бежать», – добавила Катя.

«Как нам было играть вместе первый раз? Прикольно», – резюмировала Марта.

Напомним, в третьем сете украинки сначала были в двух мячах от поражения, сумели отыграться со счета 1:5, потом имели 3 матчбола, но все же проиграли на тай-брейке. Отметим, что в 11-м гейме, когда наши девушки первыми набрали шестое очко, болельщики от радости разбили барабан.

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АТР, Теннис, Новости спорта, Катерина Козлова, Марта Костюк.
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