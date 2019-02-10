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Свитолина и Цуренко узнали имена соперниц на старте турнира в Дохе

Свитолина и Цуренко узнали имена соперниц на старте турнира в Дохе
08:04 Сегодня Телеграф sportarena.com

Новости спорта: Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко узнали имена соперниц в первых матчах на турнире WTA в Дохе.

Две первые ракетки Украины, Элина Свитолина и Леся Цуренко, узнали имена соперниц по первому матчу на турнире WTA в катарской Дохе.

Цуренко стартует на соревнованиях в первом раунде основной сетки, где ей предстоит встретиться с 19-й ракеткой мира Каролин Гарсией.

18-летняя Ястремская побила рекорд Свитолиной

В свою очередь, Свитолина начнет выступление со второго раунда, где встретится с победительницей пары Елены Остапенко и Михаэлы Бузарнеску.

В квалификации турнира играла другая украинка Ангелина Калинина, однако с разгромным счетом уступила в первом же матче отбора.

Ранее в феврале Цуренко в составе сборной Украины играла на Кубке Федерации, но провела лишь одну встречу в рамках турнира, взяв только два гейма в игре со шведкой Ребеккой Петерсон.

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Элина Свитолина, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Доха-2019.
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