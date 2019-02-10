Стаховский не смог пробиться в основную сетку турнира в Роттердаме

Новости спорта: Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл литовцу Гулбису

Первая ракетка Украины среди мужчин Сергей Стаховский проиграл в первом раунде квалификации турнира в Роттердаме, который относится к серии ATP World Tour 500.

Стаховский за час 20 минут уступил 83-й ракетке мира Эрнестсу Гулбису из Латвии. В первом сете Сергей потерял свою подачу в четвертом гейме, чего сопернику хватило, чтобы довести партию до победы - 3:6. Во втором сете счет был равным до девятого гейма, однако в ответственный момент Стаховский не смог взять свою подачу и в итоге уступил 4:6.

Матч продолжался 1 час и 20 минут. До брейк-поинтов соперники дошли всего два раза и в этих геймах Гулбис оформил брейки.

Добавим, что призовой фонд турнира составляет почти 2 млн евро. Действующим чемпионом является швейцарец Роджер Федерер.