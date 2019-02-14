Козлова сыграет в основной сетке престижного турнира WTA в Будапеште

Новости спорта: Украинка обошла квалификационные матчи и сыграет сразу в основной сетке турнира.

Украинская теннисистка Катерина Козлова примет участие в турнире серии WTA International в Будапеште, Венгрия.

125-я ракетка мира должна была стартовать с квалификации, но с соревнований снялась россиянка Маргарита Гаспарян, поэтому Козлова попала напрямую в основную сетку турнира.

Катерина уже дважды выступала в Будапеште – в двух предыдущих сезонах украинка проигрывала в стартовом поединке основы.

Напомним, что последним соревнованиями Козловой был Кубок Федерации в Зеленой-Гуре, где сборная Украины стала четвертой.