Козлова сыграет в основной сетке престижного турнира WTA в Будапеште

Украинская теннисистка Катерина Козлова примет участие в турнире серии WTA International в Будапеште, Венгрия.
125-я ракетка мира должна была стартовать с квалификации, но с соревнований снялась россиянка Маргарита Гаспарян, поэтому Козлова попала напрямую в основную сетку турнира.
Катерина уже дважды выступала в Будапеште – в двух предыдущих сезонах украинка проигрывала в стартовом поединке основы.
Напомним, что последним соревнованиями Козловой был Кубок Федерации в Зеленой-Гуре, где сборная Украины стала четвертой.