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Халеп - о предстоящем матче против Свитолиной в Дохе

Халеп - о предстоящем матче против Свитолиной в Дохе
10:34 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Румынка надеется реабилитироваться за поражения в римских финалах.

Третья ракетка мира Симона Халеп призналась, что ей непросто противостоять украинке Элине Свитолиной. Слова румынки приводит пресс-служба WTA:

«С ней мне тяжело играть. Мы играли два финала в Риме, и я оба проиграла. После этих матчей я была очень расстроена, потому что сдавалась и не показывала своей лучшей игры. Сейчас у меня есть возможность это изменить. У меня есть шанс бороться до конца, за каждый мяч.

Я верю в свои возможности. Верю, что нахожусь на достаточно высоком уровне. Мне нужно верить, что я могу победить. Так что я выйду на корт и полностью выложусь».

Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Дохе

Напомним, что Свитолина и Халеп сыграют в полуфинале турнира серии WTA Premier в катарской Дохе. Матч пройдет на центральном корте. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Отметим, что в предыдущем раунде Свитолина в двух сетах победила чешку Каролину Мухову.

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Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса, Симона Халеп.
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