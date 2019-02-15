Халеп - о предстоящем матче против Свитолиной в Дохе

Новости спорта: Румынка надеется реабилитироваться за поражения в римских финалах.

Третья ракетка мира Симона Халеп призналась, что ей непросто противостоять украинке Элине Свитолиной. Слова румынки приводит пресс-служба WTA:

«С ней мне тяжело играть. Мы играли два финала в Риме, и я оба проиграла. После этих матчей я была очень расстроена, потому что сдавалась и не показывала своей лучшей игры. Сейчас у меня есть возможность это изменить. У меня есть шанс бороться до конца, за каждый мяч.

Я верю в свои возможности. Верю, что нахожусь на достаточно высоком уровне. Мне нужно верить, что я могу победить. Так что я выйду на корт и полностью выложусь».

Напомним, что Свитолина и Халеп сыграют в полуфинале турнира серии WTA Premier в катарской Дохе. Матч пройдет на центральном корте. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Отметим, что в предыдущем раунде Свитолина в двух сетах победила чешку Каролину Мухову.