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Федерер выступит на грунте впервые за три года

Федерер выступит на грунте впервые за три года
19:50 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф sport.ua

Новости спорта: Швейцарский теннисист сыграет в Мадриде на турнире серии Мастерс.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер официально подтвердил участие на «Мастерсе» в Мадриде.

«Мы счастливы, поскольку его возвращение в Мадрид – это подарок для турнира, но, прежде всего, для болельщиков, которые увидят этого уникального спортсмена.

Возвращение Федерера на грунт вместе с Джоковичем и Надалем – это событие, которое нельзя пропустить», – заявил директор Mutua Madrid Open Фелисиано Лопес.

Федерер рассказал о своих планах на 2019 год

Роджер выступит в Мадриде впервые с 2015 года. Для него это первый грунтовый турнир с 2016 года.

Роджер Федерер трижды побеждал в Мадриде (2006, 2009, 2012).

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АТР, Новак Джокович, Теннис, Роджер Федерер.
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