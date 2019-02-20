Федерер выступит на грунте впервые за три года

Новости спорта: Швейцарский теннисист сыграет в Мадриде на турнире серии Мастерс.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер официально подтвердил участие на «Мастерсе» в Мадриде.

«Мы счастливы, поскольку его возвращение в Мадрид – это подарок для турнира, но, прежде всего, для болельщиков, которые увидят этого уникального спортсмена.

Возвращение Федерера на грунт вместе с Джоковичем и Надалем – это событие, которое нельзя пропустить», – заявил директор Mutua Madrid Open Фелисиано Лопес.

Роджер выступит в Мадриде впервые с 2015 года. Для него это первый грунтовый турнир с 2016 года.

Роджер Федерер трижды побеждал в Мадриде (2006, 2009, 2012).