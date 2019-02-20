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Теннис. Планы Цуренко и Ястремской на апрель

Теннис. Планы Цуренко и Ястремской на апрель
18:47 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф БТУ

Новости спорта: Леся Цуренко откроет грунтовый сезон в Чарльстоне, Даяна Ястремская выступит на турнире в Мексике

Леся Цуренко откроет свой грунтовый сезон на кортах Премьера в Чарльстоне. Украинка в третий раз сыграет на этом турнире. В 2014 году она преодолела квалификацию, но уступила в первом круге, а в 2017 проиграла в упорном стартовом поединке. Помимо Цуренко в Чарльстоне должны сыграть Слоан Стивенс, Кики Бертенс (действующая чемпионка), Арина Соболенко и Каролин Возняцки.

Даяна Ястремская планирует продолжить свои выступления на харде и впервые примет участие в турнире WTA International в Монтеррее. Кроме 18-летней украинки в заявке турнира: Анжелик Кербер, Гарбинье Мугуруса (действующая чемпионка), Донна Векич и Виктория Азаренко.

Цуренко уступила Халеп и покинула турнир WTA в Дубае

Соревнования в Чарльстоне и Монтеррее пройдут с 1 по 7 апреля.

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Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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