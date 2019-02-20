Теннис. Планы Цуренко и Ястремской на апрель

Новости спорта: Леся Цуренко откроет грунтовый сезон в Чарльстоне, Даяна Ястремская выступит на турнире в Мексике

Леся Цуренко откроет свой грунтовый сезон на кортах Премьера в Чарльстоне. Украинка в третий раз сыграет на этом турнире. В 2014 году она преодолела квалификацию, но уступила в первом круге, а в 2017 проиграла в упорном стартовом поединке. Помимо Цуренко в Чарльстоне должны сыграть Слоан Стивенс, Кики Бертенс (действующая чемпионка), Арина Соболенко и Каролин Возняцки.

Даяна Ястремская планирует продолжить свои выступления на харде и впервые примет участие в турнире WTA International в Монтеррее. Кроме 18-летней украинки в заявке турнира: Анжелик Кербер, Гарбинье Мугуруса (действующая чемпионка), Донна Векич и Виктория Азаренко.

Соревнования в Чарльстоне и Монтеррее пройдут с 1 по 7 апреля.