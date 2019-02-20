Свитолина разгромила Мугурусу на турнире в Дубае

Новости спорта: Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, разгромив Мугурусу.

Лучшая украинская теннисистка (№6 рейтинге WTA) Элина Свитолина легко победила 20 февраля испанку Гарбинье Мугурусу (№19 WTA) в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации серии Premier 5 в ОАЭ с призовым фондом 2 млн 828 тыс долл.

Поединок за четвертьфинал завершился в Дубае со счетом 6:1, 6:2.

Игра на корте длилась 1 час 4 минуты.

Личный счет встреч теннисисток увеличился до 5-3 в пользу украинки.

В 1/4 финала 24-летняя харьковчанка встретится с еще одной испанкой - Карлой Суарес Наварро (№26 WTA), которая сегодня одолела Кристину Младенович (№67 WTA) из Франции - 7:5, 7:5.

Напомним, что Элина Свитолина является действующей чемпионкой турнира в Дубае.

Турнир Dubai Duty Free Tennis Championships финиширует 25 февраля.