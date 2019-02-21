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Свитолина: Трудно сказать, удастся ли мне выиграть третий титул подряд в Дубае

Свитолина: Трудно сказать, удастся ли мне выиграть третий титул подряд в Дубае
07:57 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае, разгромив Мугурусу.

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над испанкой Гарбинье Мугурусой в третьем круге турнира в Дубае со счётом 6:1, 6:2.

«Самое важное — это выйти на корт и концентрироваться на каждом розыгрыше. Мугуруса — прекрасная теннисистка. Она уже долгое время входит в топ-группу. Она выигрывала крупнейшие турниры. Гарбинье может вернуться в игру в любой момент. Именно поэтому я старалась быть готовой ко всему. Счёт получился таким, потому что я была вся в игре.

Трудно сказать, удастся ли мне выиграть третий титул подряд здесь. Каждый год всё складывается по-разному. Каждый сезон нужно упорно работать. В последние 3-4 года у меня было немало упорных битв на этих кортах. Я играла в полуфинале с Сарой Эранни, когда она победила здесь. Это была невероятная битва. Даже на этой неделе мне нелегко, несмотря на победы. Не получается так, что я лишь касаюсь мяча и всё происходит само собой. В каждом матче приходится много работать на корте", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

Следующей соперницей Элины будет испанка Карла Суарес-Наварро.

Свитолина разгромила Мугурусу на турнире в Дубае

«Карла играет не так, как другие. Она меняет ритм, играет одной рукой. Нужно адаптироваться к её стилю. Но я не хочу слишком много думать о сопернице. Я хочу сосредоточиться на своей игре и делать то, что нужно. Мяч в любом случае будет на моей половине вне зависимости от того, с кем я играю», — сказала Свитолина.

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АТР, Элина Свитолина, Теннис, Новости тенниса.
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