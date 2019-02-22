Козлова пробилась в 1/4 финала турнира WTA в Будапеште

Новости спорта: Теннисный матч продолжался 58 минут.

В первом сете Козлова выполнила три брейка и отыграла 6 брейкпоинтов на своей подаче.

Бренгл воспользовалась медицинским перерывом перед второй партией. На старте сета Козлова и Бренгл обменялись брейками, после чего пять геймов кряду в свой актив записала украинка.

Это был третий очный поединок для теннисисток. В двух прошлых матчах победы праздновала американка, а Козловой не удавалось взять у своей соперницы хотя бы сет.

Второй круг

Катерина Козлова (Украина) - Мэдисон Бренгл (США) 6-0, 6-1

Катерина Козлова не играла в четвертьфиналах на турнирах WTA с сентября, когда показала серию четвертьфинал+полуфинал на соревнованиях в Гуанчжоу и Ташкенте.

Следующей соперницей украинки станет действующая чемпионка турнира и лидер посева Элисон ван Эйтванк (WTA 50) из Бельгии. Девушки играли друг с другом только на юниорских соревнованиях: в 2009 году бельгийка выиграла на домашнем корте на двух тай-брейках.