Квитова обыграла Сэ Шувей и ждет Свитолину в финале турнира в Дубае

Четвертая ракетка мира Петра Квитова вышла в финал турнира серии Premier 5 в Дубае, обыграв в сложном матче 31-го номера мирового рейтинга Сэ Шувей – 3:6, 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 10 минут. За это время Квитова выполнила 3 подачи навылет, допустила 8 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-поинта. Ее соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла 3 гейма на приеме.

Three sets? No problem!@Petra_Kvitova serves out to love to beat Hsieh 3-6, 6-2, 6-4 @DDFTennis ! pic.twitter.com/1V72SgvyD0

— WTA (@WTA) 22 февраля 2019 г.