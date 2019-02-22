Квитова обыграла Сэ Шувей и ждет Свитолину в финале турнира в Дубае

Новости спорта: Чешская теннисистка Петра Квитова в трех сетах одолела сенсационную Сэ Шувей и может сыграть со Свитолиной.

Четвертая ракетка мира Петра Квитова вышла в финал турнира серии Premier 5 в Дубае, обыграв в сложном матче 31-го номера мирового рейтинга Сэ Шувей – 3:6, 6:2, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 10 минут. За это время Квитова выполнила 3 подачи навылет, допустила 8 двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-поинта. Ее соперница сделала 1 эйс, 3 раза ошиблась при вводе мяча в игру и выиграла 3 гейма на приеме.

В финале Квитова сыграет против победительницы пары Элина Свитолина – Белинда Бенчич.

Отметим, что Свитолина имеет негативный баланс личных поединков с Квитовой – 2:7. При этом в последней встречи украинка обыграла чешку.