Надаль уступил Кирьосу на турнире ATP в Акапулько

Новости спорта: Испанец Рафаэль Надаль упустил победу над австралийцем Ником Кирьосом.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который был посеян на турнире в Акапулько под первым номером, проиграл австралийцу Нику Кирьосу. Таким образом, он не смог пробиться в четвертьфинал турнира.

Теннисисты провели на корте 3 часа 3 минуты. Надаль 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов. На счету Кирьоса 21 эйс, 6 двойных ошибок и ни одного брейка. Интересно, что Надаль не реализовал 3 матчбола.

За выход в полуфинал турнира Кирьос поспорит со швейцарцем Станисласом Вавринкой.

Акапулько. 2 круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Ник Кирьос (Австралия) 1:2 (6:3, 6:7 (2), 6:7 (6))