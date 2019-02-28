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Надаль уступил Кирьосу на турнире ATP в Акапулько

Надаль уступил Кирьосу на турнире ATP в Акапулько
09:20 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Испанец Рафаэль Надаль упустил победу над австралийцем Ником Кирьосом.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, который был посеян на турнире в Акапулько под первым номером, проиграл австралийцу Нику Кирьосу. Таким образом, он не смог пробиться в четвертьфинал турнира.

Теннисисты провели на корте 3 часа 3 минуты. Надаль 8 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 10 брейк-пойнтов. На счету Кирьоса 21 эйс, 6 двойных ошибок и ни одного брейка. Интересно, что Надаль не реализовал 3 матчбола.

За выход в полуфинал турнира Кирьос поспорит со швейцарцем Станисласом Вавринкой.

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Акапулько. 2 круг

Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Ник Кирьос (Австралия) 1:2 (6:3, 6:7 (2), 6:7 (6))

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Рафаэль Надаль, Теннис, ATP, Новости тенниса, Ник Кирьос.
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