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Парень Свитолиной поборется за титул в финале турнира в Дубае

Парень Свитолиной поборется за титул в финале турнира в Дубае
16:16 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Французский теннисист Гаэль Монфис продлил победную серию до восьми матчей победой в полуфинале турнира в Дубае.

23-я ракетка мира Гаэль Монфис вышел в полуфинал турнира серии АТР 500 в Дубае, ОАЭ. Француз в трех сетах обыграл литовца Ричардаса Беранкиса со счетом 6:1, 6:7(3), 6:2.

Матч продлился 1 час и 59 минут. За это время Монфис сделал 7 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и выиграл 7 геймов на приеме. В свою очередь, литовец 2 раза подал навылет, совершил 6 «двойных» и реализовал 3 брейк-пойнта.

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Таким образом, Монфис продлил свою победную серию до восьми матчей после победы на турнире в Роттердаме.

Напомним, после триумфа в Нидерландах француз поддержал Элину Свитолину на турнире в Дубае.

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Элина Свитолина, Гаэль Монфис, Теннис.
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