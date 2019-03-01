Тренером Оскаки стал бывший спарринг-партнер Винус Уильямс

Новости спорта: Японка Наоми Осака недолго оставалась без тренера, сегодня объявив имя нового наставника.

Первая ракетка мира Наоми Осака объявила имя нового тренера, которым стал 34-летний Джермейн Дженкинс.

Ранее Дженкинс был спарринг-партнером Винус Уильямс с 2015 года до конца прошлого сезона. Его старший брат Джармир сейчас является спарринг-партнером сестры Винус Серены.

Японка недолго оставалась без тренера после того, как в феврале прекратила сотрудничество с Сашей Байином.

Осака работала с немцем чуть более года. В начале сотрудничества с Байином Наоми была 72-й ракеткой мира, а сейчас стала первой азиаткой, возглавившей мировой рейтинг. Саша Байин стал тренером 2018 года по версии WTA.

С Дженкинсом Наоми начнет подготовку к турнире в Индиан-Уэллсе, где ей впервые в карьере предстоит защищать титул чемпионки соревнований после победы в прошлом году.

После расставания с Байином Осака без тренера проиграла в своем дебютном матче в статусе первой ракетки мира, который она получила после победы на Открытом чемпионате Австралии.