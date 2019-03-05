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Лучшие теннисистки Украины сыграют на престижном турнире WTA в США

Лучшие теннисистки Украины сыграют на престижном турнире WTA в США
09:42 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Свитолина, Цуренко и Ястремская выступят в основной сетке турнира WTA в Индиан-Уэллса

Три украинки сыграют в основной сетке турнира в Индиан-Уэллсе, который будет проходить с 6 по 17 марта.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила посев под шестым номером, поэтому пропустит первый круг и начнет выступления со второго, где ее соперницей станет победительница пары Ван Яфань - София Кенин. В прошлом сезоне Свитолина завершила выступление в третьем круге, а лучшим ее годом из шести на турнире был 2015, когда она дошла до четвертого раунда.

Леся Цуренко также начнет выступать со второго круга, ее посев под 24 номером. Соперница Леси определится в матче между Джессикой Пегулой с одной из победительниц квалификации. Для Цуренко этот турнир BNP Paribas Open станет восьмым в карьере

Свитолина - шестая ракетка мира

Для Даяны Ястремской выступление в Индиан-Уэллсе станет дебютным. Первой соперницей украинки станет Дарья Гаврилова из Австралии.

Напомним, что еще одна украинка борется за выступление в турнире через квалификацию - Катерина Козлова вышла в финал отбора.

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Элина Свитолина, Леся Цуренко, Теннис, Новости тенниса, Даяна Ястремская.
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