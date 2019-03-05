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Отца сестер Уильямс в фильме "Король Ричард" сыграет Уилл Смит

Отца сестер Уильямс в фильме "Король Ричард" сыграет Уилл Смит
19:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Популярный актер Уилл Смит готов сыграть отца сестёр Уильямс в фильме «Король Ричард».

Голливудский актёр Уилл Смит готов сыграть одну из главных ролей в фильме «Король Ричард», в котором будет рассказана история жизни американских теннисисток Серены и Винус Уильямс. Американец рассчитывает на роль отца семейства Ричарда Уильямса, сообщает Variety.

Ричард Уильямс, несмотря на отсутствие теннисного опыта, стал первым тренером сестёр. В автобиографии Серены приводится семейная легенда, согласно которой карьера Винус и её собственная планировались ещё до их рождения.

Однажды Ричард Уильямс случайно услышал, что победительница Открытого чемпионата Франции Вирджиния Рузичи получила за победу в турнире 40 тыс. долларов — больше, чем он зарабатывал за весь год.

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После этого он сказал жене: «Мы должны родить ещё двоих детей и сделать из них теннисных звёзд». С этого момента они с Орасин начали интенсивно осваивать теннисную технику, чтобы в будущем иметь возможность передать навыки детям. В итоге обе сестры стали олимпийскими чемпионками и первыми ракетками мира.

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АТР, Уилл Смит, Теннис, Новости тенниса, Король Ричард.
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