Цуренко: Свитолина вдохновляет меня

Новости спорта: Леся Цуренко призналась, что всегда следит за матчами Элины Свитолиной.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко рассказала, что игра и результаты другой украинской теннисистки Элины Свитолиной вдохновляют ее. Цуренко всегда следит за успехами соотечественницы и надеется, что молодое поколение украинских теннисисток также вдохновляются ее игрой.

"Женский теннис сейчас на очень высоком уровне. Элина Свитолина является большим вдохновением, я всегда слежу за ее результатами. Мне нравится наблюдать, как она двигается по корту, как она собрана на каждом розыгрыше. У нас много юниоров, и я надеюсь, что мы их также вдохновляем", - сказала Цуренко в видеоролике WTA.

Ранее сообщалось, кто станет соперницей Леси Цуренко во втором круге турнира в Майами.