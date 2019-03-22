Свитолина не сможет стать первой ракеткой в Майами

Новости спорта: Наоми Осака лишила украинку теоретической возможность побороться за теннисную корону.

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла первый поединок на турнире серии Premier Mandatory в Майами. Лидер мирового рейтинга в трех сетах обыграла Янину Викмайер из Бельгии.

Майами. Второй круг

Наоми Осака (Япония) – Янина Викмайер (Бельгия) – 6:0, 6:7(3), 6:1

Таким образом, Осака набирает как минимум 6021 очко в мировом рейтинге после завершения турнира в Майами. Элина Свитолина даже в случае выигрыша наберет только 6010, чего будет недостаточно.

В гонке за первое место в рейтинге остаются Петра Квитова, Симона Халеп, и Анжелик Кербер.