Федерер вышел в третий раунд турнира в Майами

Новости спорта: Роджер Федерер одолел Албота во втором раунде «Мастерса» в Майами.

Во втором круге турнира в Майами (США) с призовым фондом $ 9 314 875 швейцарский теннисист Роджер Федерер (4) в трёх сетах нанёс поражение представителю Молдавии Раду Алботу (Q) со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Продолжительность матча составила 2 часа 11 минут.

В активе Федерера 14 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 брейк-пойнта из 8. Албот выполнил 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт.

За выход в четвёртый раунд Федерер поборется с сербом Филипом Краиновичем, который в трёх сетах обыграл 30-го сеяного швейцарца Стэна Вавринку со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:5).

В 2018 году победителем турнира в Майами стал американец Джон Иснер. В финале он обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.