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Симона Халеп вновь может стать первой ракеткой мира

Симона Халеп вновь может стать первой ракеткой мира
07:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Халеп может вернуть себе звание первой ракетки мира по итогам Miami Open.

Румынская теннисистка Симона Халеп может сместить японку Наоми Осаку с первой строчки рейтинга WTA по ходу соревнований в Майами.

Турнир Халеп начинала в ранге третьей ракетки мира, однако благодаря более ранним вылетам основных конкуренток уже в ближайший понедельник может значительно улучшить свои позиции.

27 марта, Симона обыграла китаянку Ван Цян за выход в полуфинал турнира. В случае победы румынка сместила чешку Петру Квитову со второй строчки рейтинга WTA. 

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Следующей соперницей 3-й ракетки мира станет победительница пары Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Маркета Вондроушова (Чехия).

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс

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АТР, Теннис, Новости спорта, Новости тенниса, Симона Халеп.
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