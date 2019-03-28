Симона Халеп вновь может стать первой ракеткой мира

Новости спорта: Халеп может вернуть себе звание первой ракетки мира по итогам Miami Open.

Румынская теннисистка Симона Халеп может сместить японку Наоми Осаку с первой строчки рейтинга WTA по ходу соревнований в Майами.

Турнир Халеп начинала в ранге третьей ракетки мира, однако благодаря более ранним вылетам основных конкуренток уже в ближайший понедельник может значительно улучшить свои позиции.

27 марта, Симона обыграла китаянку Ван Цян за выход в полуфинал турнира. В случае победы румынка сместила чешку Петру Квитову со второй строчки рейтинга WTA.

Следующей соперницей 3-й ракетки мира станет победительница пары Каролина Плишкова (Чехия, 5) – Маркета Вондроушова (Чехия).

Действующей чемпионкой Miami Open является американка Слоан Стивенс.