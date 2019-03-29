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Федерер пропустит престижные турниры в Южной Америке

Федерер пропустит престижные турниры в Южной Америке
08:58 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Роджер не планирует участвовать в турнирах на этом материке из-за сложных погодных условий.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что в его планы не входит участие на турнирах в Южной Америке.

"Выступать там довольно сложно. Я буду вынужден играть на грунтовом покрытии в Бразилии или другом месте. Как известно, хардовые корты есть только в мексиканском Акапулько, но там я не могу сыграть, поскольку в те же дни выступаю в Дубае.

Если я и сыграю в Южной Америке, то только в выставочном матче. Не могу изменить это, потому что провожу не так много турниров и не могу быть в нескольких местах одновременно", - приводит слова Федерера Globo Esporte.

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Напомним, за свою карьеру швейцарец завоевал 100 титулов на турнирах ATP, из них 20 - на турнирах Большого шлема.

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Теннис, Роджер Федерер, ATP, Новости тенниса.
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