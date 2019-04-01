Надежда Киченок пробилась в основную сетку в Чарльтоне

Новости спорта: Надежда Киченок в драматичном матче вырвала путевку в основную сетку.

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в основную сетку грунтового турнира WTA в Чарльстоне.

В финале квалификации украинка в трех сетах обыграла Каролин Доулхайд.

Соперницы провели на корте более двух часов. Надежда отыграла два матчбола на решающем тай-брейке, а сама воспользовалась своим пятым шансом выиграть этот матч.

Каролин Доулхайд (США) – Надежда Киченок (Украина) – 6:7 (3), 6:4, 6:7 (10)

Отметим, что Надежда вышла в основную сетку одиночного разряда на турнире WTA впервые с августа 2016 года.