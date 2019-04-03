Украинский теннисист Стаховский стал многодетным отцом

Новости спорта: У Сергея Стаховского одна дочка и теперь уже двое сыновей.

В семье лучшего украинского теннисиста Сергея Стаховского - пополнение. У Сергея и его жены Анфисы родился сын, которого назвали Алексом. Об этом украинец рассказал у себя в Instagram.

"Хочу поделиться одним из лучших дней в моей жизни! В минувшие выходные моя очаровательная жена Анфиса родила сына Алекса. Мама и маленький чувствуют себя хорошо и уже вернулись домой", – написал Сергей Стаховский. И добавил: "PS. Козацькому роду нема переводу".

В семье Сергея и Анфисы уже подрастают дочь Таисия (2014 года рождения) и сын Никифор (2015). Поженилась пара в 2011 году. Анфиса (до замужества – Булгакова) – родом из России, училась в бизнес-колледже в Лондоне. Как-то через родственников попросила Стаховского помочь с аккредитацией на турнир, после чего у молодых людей и завязались романтические отношения.