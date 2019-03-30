Маррей впервые после операции вернулся на корт

Бывшая первая ракетка мира двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей провёл первую тренировку на корте после операции по замене тазобедренного сустава. Маррей тренировался со стенкой в спортивном клубе Оксшотта.
Andy Murray pictured back on the court for first time since hip operation https://t.co/UYjZtPWmdM pic.twitter.com/EhDiUhVx2i
— HolyKey1 (@Holy_key1) 29 марта 2019 г.
Большую часть прошлого сезона Энди Маррей восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии 2019 года он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию. В марте 31-летний теннисист сообщил о прохождении успешной реабилитации и готовности возобновить карьеру.
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