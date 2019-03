Маррей впервые после операции вернулся на корт

Бывшая первая ракетка мира двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей провёл первую тренировку на корте после операции по замене тазобедренного сустава. Маррей тренировался со стенкой в спортивном клубе Оксшотта.

