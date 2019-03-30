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Маррей впервые после операции вернулся на корт

Маррей впервые после операции вернулся на корт
12:06 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Энди Маррей впервые после операции потренировался на корте.

Бывшая первая ракетка мира двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей провёл первую тренировку на корте после операции по замене тазобедренного сустава. Маррей тренировался со стенкой в спортивном клубе Оксшотта.

Большую часть прошлого сезона Энди Маррей восстанавливался после первой операции на тазобедренном суставе. Накануне старта Открытого чемпионата Австралии 2019 года он заявил о скором завершении карьеры, однако после проигранного матча первого раунда сказал, что продолжит бороться с повреждением и готов на повторную операцию. В марте 31-летний теннисист сообщил о прохождении успешной реабилитации и готовности возобновить карьеру.

Напомним, Месси назвал лучших футболистов мира.

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АТР, Теннис, Маррей, Новости спорта.
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