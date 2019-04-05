Свитолина сыграет на выставочном турнире в Штутгарте

Новости спорта: Украинская теннисистка Элина Свитолина примет участие в "Turkish Airlines Tiebreak" в Германии.

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на выставочном турнире Turkish Airlines Tierbreak в Штутгарте, который пройдет 22 апреля. Всего за победу поспорят шесть спортсменок.

Кроме Элины на корт выйдут Ван Цян (Китай), Каролин Гарсия (Франция), Белинда Бенчич (Швейцария), Виктория Азаренко (Беларусь) и Лаура Зигемунд (Германия). Теннисисток поделят на две группы, победительницы которых встретятся в финале. Отметим, что матчи пройдут в формате тай-брейков до 10 очков.

Главный приз выставочного турнира — миллион бонусных миль от Turkish Airlines.

Ранее Свитолина рассказала о своем физическом состоянии и подтвердила, что пропустит некоторое время из-за травмы.

В прошлом сезоне Элина выиграла такой же турнир в Нью-Йорке.