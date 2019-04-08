Мугуруса защитила титул на турнире в Монтерее

Новости спорта: Испанка одержала победу в финале на отказе Виктории Азаренко

19-я ракетка мира Гарбинье Мугуруса стала победительницей турнира серии International в Монтерее, Мексика.

В финале испанка выиграла у белоруски Виктории Азаренко, которая снялась с матча при счете 6:1, 3:1 в пользу Мугурусы. Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. За это время будущая чемпионка оформила 3 эйса, единожды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 брейк-поинта из 10-ти. Азаренко же сделала 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы.

После этой победы Гарбинье сравняла счет в личных встречах с белоруской в WTA – 1:1.

Напомним, что Мугуруса выиграла титул в Монтерее и в прошлом году.

Отметим, что параллельно с соревнованиями в Мексике в Чарльстоне, США прошел Premier, чемпионкой которого стала хозяйка кортов Мэдисон Киз.