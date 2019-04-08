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Киз обыграла Возняцки и стала чемпионкой Чарльстона

Киз обыграла Возняцки и стала чемпионкой Чарльстона
10:36 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Американка Мэдисон Киз выиграла домашний грунтовый турнир категории Premier в Чарльстоне.

В финале Volvo Car Open Киз за 1 час и 48 минут обыграла экс-первую ракетку мира Каролин Возняцки (7:6, 6:3).

По ходу первого сета теннисистки обменялись брейками. В восьмом гейме Киз отыграла два скрытых сет-бола, а на тайбрейке взяла четыре очка на приеме и повела в счете.

Победа во втором сете далась Киз проще – американка в шестом гейме сделала единственный брейк, а на своей подаче ни разу не подпустила Возняцки к брейк-поинтам.

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Победа в Чарльстоне принесла Киз 141 тысячу долларов призовых и 470 рейтинговых очков, что позволит Мэдисон подняться на 14-ю строку в рейтинге WTA.

В Чарльстоне Мэдисон Киз оформила четвертый титул в карьере и первый с августа 2017 года.

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WTA, Теннис, Новости тенниса, Мэдисон Киз.
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