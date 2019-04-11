Украинка Лопатецкая вскоре дебютирует на турнире WTA

Новости спорта: 15-летняя украинская теннисистка заявлена на соревнования в китайском Аньнине.

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая заявлена на турнир серии WTA 125k Series в китайском Аньнине.

На данный момент украинка находится под вторым номером в альтернативном списке на попадание в основную сетку соревнований.

Пока крупнейшими соревнованиями в карьере Лопатецкой были 60-тысячники ITF в Сагенее, Торонто и Киото. На турнир в Аньнине также заявлены две теннисистки из топ-100 - Саманта Стосур и Чжу Линь.

На этой неделе Дарья выступает на грунтовом турнире ITF W25 в итальянской Санта Маргерита ди Пуле.

Призовой фонд турнира, который пройдет на грунтовых кортах в китайском Аньнине с 22 по 29 апреля, составит 115 000$.