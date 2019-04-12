Монфис и Свитолина заинтриговали своих фанатов

Звездная пара теннисистов украинской теннисистки Элины Свитолины и ее французского бойфренда Гаэля Монфиса планируют выступить в миксте на Ролан Гаррос. Об этом они сообщили на своей общей странице в Instagram.
Свитолина и Монфис в четверг выложили фото с трапа самолета. Гаэль сидит на ступеньках, а Элина целует его в лоб. "Путешествие никогда еще не было столь легким", - гласит подпись под фото.
В комментариях к этой фото фанаты поинтересовалась, будут ли Свитолина и Монфис участвовать в Ролан Гарросе, который стартует в Париже 26 мая.
"Да, мы выступим на Гарросе. Но не только по отдельности, но и вместе – в миксте", - был ответ на вопрос.
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