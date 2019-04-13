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В Федерации тенниса Украины задумались о целесообразности приглашения Свитолиной

В Федерации тенниса Украины задумались о целесообразности приглашения Свитолиной
16:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Вице-президент ФТУ заявил, что лучшая украинская теннисистка может больше не сыграть в сборной.

Вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зукин сообщил, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина может больше не сыграть в составе сборной Украины.

"На следующем заседании президиума ФТУ будем рассматривать вопрос о дальнейшем выступлении Элины Свитолиной в Кубке Федерации: приглашать или не приглашать ее в будущем. Каждый должен нести ответственность за свои действия.

Федерация тенниса Украины никого не заставляет играть за национальную команду. Если игрок говорит: "Я не хочу, я не могу", мы не начинаем его заставлять. Хотя для этого есть много рычагов воздействия. Но мы не один из них не затрагиваем. Если человек не хочет – не надо. В команде не нужен человек, который не хочет играть.

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Отлично отношусь к Свитолиной, как к человеку, – она прекрасная девушка. Но я напомню, что в отличие от той же Ястремской, которая развивалась без помощи ФТУ, спонсором Элины был Юрий Сапронов, первый вице-президент федерации на тот момент. Получается, что она выращена Федерацией тенниса Украины, от начала и до конца", – сказал Зукин в интервью DolgopolovaLi

 
Напомним, последний раз Свитолина играла в составе сборной Украины в апреле 2017 года против сборной Германии.
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Элина Свитолина, Теннис, ФТУ.
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