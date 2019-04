Стаховский прокомментировал поражение в Тайбэе

Украинский теннисист Сергей Стаховский потерпел поражение в финале челленджера в Тайбэе. Теннисист разочарован результатом финального матча, но отметил хорошую игру соперника Денниса Новака.

"Матч получился не таким, как я ожидал, но Деннис играл хорошо. Я пытался, но у меня не получилось. Спасибо за вашу поддержку, это была достойная неделя", – написал Стаховский в Twitter.

Wasn't the match I was hoping for but Dennis played well !! I tried but failed.. Thanks for your support it was a decent week https://t.co/DcQXLbaPv8

