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Князь Монако собрал лучших теннисистов турнира АТР (Видео)

Князь Монако собрал лучших теннисистов турнира АТР (Видео)
16:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Джокович и еще 10 участников турнира ATP в Монте-Карло встретились с князем Монако.

Участники теннисного турнира ATP Tour Masters 1000, стартовавшего в Монте-Карло (Монако), пообщались с князем Альбером в королевском дворце.

На встрече с монархом в тронном зале побывали 11 теннисистов: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Александр и Михаил Зверевы, Доминик Тим, Кеи Нисикори, Марин Чилич, Давид Гоффен, Даниил Медведев, Стефанос Циципас и Феликс Оже-Альяссим. Об этом сообщает БТУ.

Первая ракетка мира 31-летний сербский теннисист Новак Джокович представил князю подарок от игроков для принца Жака и принцессы Габриэллы - два теннисных мяча с подписями теннисистов.

Видео с места события:

Сумасшедший гол Саллаха в ворота Челси (Видео)

Грунтовый турнир Rolex Monte-Carlo Masters - ATP Tour Masters 1000 с призовым фондом 4 млн 273 тыс. 775 евро продлится в Монте-Карло до 21 апреля.

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АТР, Новак Джокович, Теннис, Новости тенниса.
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