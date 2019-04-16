Стаховский: Это печальный день для человечества

Новости спорта: Украинский теннисист сожалеет о Нотр-Дам-де-Пари и комментариях некоторых украинцев.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский обратился в твиттере к послу Франции в Украине Изабель Дюмон со словами сожаления в связи с пожаром в Нотр-Дам-де-Пари и высказыванием по этому поводу некоторых украинцев.

«Искренне сожалею о душераздирающем ущербе для Нотр-Дам-де-Пари. Это печальный день для человечества. Париж – замечательное место, оно занимает особое место в моем сердце.

Также я глубоко сожалею о комментариях некоторых моих соотечественников», – написал Стаховский в твиттере.

Напомним, 12 апреля в Париже состоялась встреча кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с первым лицом Франции Эмманюэлем Макроном. Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля, в результате чего обрушились крыша, шпиль и часы.

О трагедии неудачно пошутил ведущий телеканала «Прямий» Тарас Березовец, чем возмутил посла.