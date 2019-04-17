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Итоговый турнир ATP может сменить прописку

Итоговый турнир ATP может сменить прописку
20:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) готовится к переводу Итогового турнира из Лондона (Великобритания) в другой город.

Итоговый турнир ATP (ATP Finals) в 2020 году пройдет в Лондоне в последний раз. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Среди городов-претендентов называются Турин (Италия) и Токио (Япония).

В прошлом сезоне доход от проведения ATP-тура составил 144 млн долларов, из которых 15% принес турнир в Лондоне. Итальянские источники сообщают, что мэр Турина Кьяра Аппендино может гарантировать ежегодный доход около 15 млн евро в течение 5 сезонов.

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Впервые турнир ATP Finals в Великобритании состоялся в 2009 году, а последний его сезон на корте арены "O2" по действующему контракту пройдет в 2020-ом.

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Теннис, Новости тенниса, Итоговый турнир ATP.
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